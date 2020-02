Serra de’ Conti festeggia un altro record: i 70 anni di matrimonio di Amelio e Viola Battistini

SERRA DE’ CONTI – Grande festa nella famiglia Battistini di Serra de’ Conti per i settanta anni di matrimonio che saranno raggiunti l’11 febbraio da Viola Quajani, nata a Serra de’ Conti il 12 novembre 1930, e Amelio Battistini nato a Serra de’ Conti il 6 gennaio 1927.

Un evento quasi più unico che raro a testimonianza del grande affetto ed amore che esiste fra i due coniugi. La famiglia Battistini si si era trasferita con il proprio figlio Augusto a Torino svolgendo per alcuni anni il lavoro di domestici presso una villa. Successivamente Viola ha fatto la portinaia in uno stabile del centro storico ed Amelio l’operaio in una fabbrica di medicinali.

Raggiunta l’agognata e meritata pensione nel 1987 sono rientrati a Serra de’ Conti accudendo un loro piccolo appezzamento di terreno e si sono dedicati molto spesso alla loro nipotina nata lo stesso anno. Un grande evento quello che i coniugi Battistini festeggeranno oggi nella propria casa con i familiari più stretti.

