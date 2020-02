Senigalliese resta incastrato sotto il trattore: soccorso e trasportato all’ospedale di Torrette

SENIGALLIA – Un nuovo infortunio sul lavoro si è verificato oggi pomeriggio – alle 17.15 -, in un terreno lungo la strada provinciale per Sant’Angelo, alla periferia di Senigallia.

Un uomo di 88 anni, per cause in fase di ricostruzione, è rimasto incastrato sotto un trattore. Scattato l’allarme sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia che, con l’ausilio dei cuscini ad aria, sono riusciti ad estrarre il ferito, subito affidato al personale sanitario del 118.

L’anziano, in considerazione delle sue condizioni, è stato subito trasportato, con l’eliambulanza del servizio sanitario regionale, al pronto soccorso dell’ospedale anconetano di Torrette, ad Ancona.

Subito dopo la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

