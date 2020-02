“Senigallia ha le carte in regola per candidarsi a Capitale italiana del Libro”

Il sindaco Mangialardi dopo l’approvazione, in Senato, del disegno di legge: “Costruiremo il percorso coinvolgendo il nostro tessuto culturale”

SENIGALLIA – L’approvazione in via definitiva da parte del Senato del disegno di legge per la promozione e il sostegno alla lettura apre grandi opportunità per Senigallia, che da anni non solo si contraddistingue per iniziative e progetti volti a sensibilizzare giovani e famiglie sull’importanza dei lettura grazie alla ricca offerta di servizi erogati dalla Biblioteca comunale Antonelliana, ma è anche sede del Festival “Ventimillarighesottoiari in Giallo”, divenuto ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere noir e capace di portare sulla Spiaggia di Velluto i più affermati autori della scena nazionale e non solo.

Proprio per tale motivo il sindaco Maurizio Mangialardi ha già manifestato l’attenzione di candidare Senigallia a Capitale italiana del Libro, titolo che la nuova legge prevede ad assegnare annualmente alle varie città che presenteranno progetti ad hoc.

“Senigallia – afferma il sindaco – si candida a pieno titolo per ottenere l’assegnazione di questo importante riconoscimento. La nostra città ha tutte le carte in regola per diventare Capitale italiana del Libro. In primo luogo per il nostro Festival del noir e del giallo civile, attraverso il quale abbiamo attivato anche una prestigiosa collaborazione con la Fondazione PordenoneLegge, e a cui si aggiunge la presenza in città del Festival Epicureo. Ma non solo, a Senigallia ha sede la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare, partner del Comune in molte iniziative e istituzione che mette a disposizione uno sterminato materiale librario dei più diversi generi. C’è inoltre la Biblioteca comunale Antonelliana, spazio culturale di grande pregio architettonico, tanto da essere considerata una delle strutture bibliotecarie più belle d’Italia, ma soprattutto moderno luogo di studio per studenti e sede ideale per la presentazione di libri, senza dimenticare la vivace attività della sezione ragazzi, frequentata da tanti bambini e dai rispettivi genitori. L’obiettivo, ora, è coinvolgere il ricco tessuto culturale del territorio fatto di associazioni, librerie, biblioteche nella costruzione di questa candidatura”.

