Scontro infinito tra Governo e Regione: dura replica di Anna Casini al ministro Boccia che attacca Ceriscioli

ANCONA – Non si placa, neppure dopo la sentenza del Tar e la nuova ordinanza firmata in serata dal presidente Luca Ceriscioli, lo scontro tra i ministri del Governo Conte e la Regione Marche.

Scrive Francesco Boccia (nella foto), ministro Pd del Governo Conte, nel suo profilo su Facebook: “Ceriscioli ha preso in ostaggio una regione intera, ipotizzando chiusure indiscriminate che per l’Istituto Superiore della Sanità e per la Protezione civile, che hanno elaborato l’ordinanza unica, non avevano alcun senso. Lo Stato ha difeso i marchigiani da un’azione politica scellerata che avrebbe portato, per qualche minuto di celebrità, la regione nella blacklist per molti paesi internazionali… Blaklist dalla quale molte regioni stanno cercando di scappare. C’è un’ordinanza firmata da 13 regioni senza aree cluster (e la regione Marche non ha cluster) che garantisce sicurezza e contenimento del contagio. Entro qualche giorno quell’ordinanza sarà l’ordinanza di tutte le regioni tranne forse le tre (ma solo per le province coinvolte) con cluster. Di cosa sta parlando? Si informi prima”.

Immediata la risposta della vice presidente della Giunta regionale Anna Casini. “Sono indignata. Il ministro Francesco Boccia ha scritto questo commento “istituzionale” sul suo profilo. E siccome ha offeso le nostre Marche e il Presidente io ho commentato difendendo la nostra Regione e lui….HA CANCELLATO il commento e, non contento, ha cancellato anche quelli di altri marchigiani e ne ha anche bloccato alcuni (che non contenevano né insulti né fake)!!!!! Un vero esempio di trasparenza e partecipazione. Ma noi marchigiani non siamo di serie B e abbiamo tutti gli screenshot!!! Li conserveremo tra le perle del teatrino di questi giorni”.

