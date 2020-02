Saranno rinnovate a Senigallia le condotte fognarie in via Metauro e via Adige: ecco come cambierà la viabilità

SENIGALLIA – Al fine di consentire l’esecuzione di urgenti lavori di rinnovamento delle condotte fognarie collocate nel sottosuolo stradale di via Metauro e via Adige, il Comune di Senigallia ha emesso un’ordinanza contenente alcun modifiche temporanee alla viabilità.

Dal 26 febbraio al 7 marzo, escluse le giornate di sabato e domenica, dalle ore 7,30 alle ore 19 sarà istituito il divieto di sosta in via Metauro (lato destro della direzione di marcia ammessa), da via Stradone Misa a via Adige. Inoltre, nel medesimo tratto, a eccezione dei residenti che dovranno raggiungere gli spazi privati di sosta, verrà istituito il divieto di transito.

Dal 9 al 21 marzo, invece, sarà varato il divieto di sosta permanente su ambo i lati di via Adige, da via Po a via Ticino. In tale periodo, sarà istituito anche il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa nord-sud, in via Adige, da via Po a via Ticino.

Ovviamente, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità, gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione della corrispondente segnaletica stradale da parte della ditta chiamata a eseguire i lavori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it