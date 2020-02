Salite a sei le persone positive al coronavirus nella provincia di Pesaro Urbino

ANCONA – Sono salite a sei le persone positive al coronavirus nella provincia di Pesaro Urbino. La notizia è stata diffusa dal presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli.

Solo tre, però, hanno la conferma dell’Istituto Superiore di sanità. Si tratta del trentenne operaio di Vallefoglia, tornato nei giorni scorsi dalla Lombardia, dove lavora, e della coppia di ottantenni, residenti a Fano.

Per gli altri tre casi di positività si dovrà invece attendere un ulteriore riscontro.

Oggi si è invece appreso che non è risultato positivo ai tamponi l’operaio di Piandimeleto che si era recato in Romania insieme ad un ristoratore di Cattolica, contagiato dal virus. L’operaio di Piandimeleto – che era stato esaminato in un primo momento a Rimini – resta comunque in quarantena nella sua abitazione.

Inoltre nella nostra regione ci sono 94 persone in quarantena. Tutto questo mentre continua lo scontro tra Governo centrale e Regione sulle iniziative da adottare.

