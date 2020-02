Riccardo Rossi un giovanissimo calciatore di Corinaldo alla corte della Juventus

CORINALDO – Un giovanissimo calciatore di Corinaldo, Riccardo Rossi, è approdato alla corte della Juventus. un sogno che si avvera per un ragazzo di appena 16 anni.

Riccardo Rossi, fino a ieri centrocampista del Pescara Calcio, dopo una precedente esperienza alla Vigor Senigallia, si trasferisce a titolo temporaneo alla Juventus Under 16. Un rinforzo importante per la squadra di mister Bonatti.

La decisione è stata presa ieri, poco prima della chiusura della sessione invernale del calciomercato. Soltanto un’ora prima della scadenza dei termini il club bianconero ha infatti depositato il contratto del giovane Riccardo Rossi.

Il centrocampista, classe 2004. è arrivato in bianconero dal Pescara. Negli ultimi mesi Riccardo Rossi è stato anche convocato più volte in nazionale Under 16 dal tecnico federale Daniele Zoratto.

Grande soddisfazione sia a Corinaldo, sia a Senigallia, per questo ulteriore passo di Riccardo Rossi verso traguardi sportivi sempre più importanti.

