Ragazzi segnalati a Senigallia per assunzione di droga: sequestrate dai carabinieri piccole dosi

SENIGALLIA – Nella notte appena trascorsa i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno svolto un mirato servizio finalizzato a contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di bevande alcoliche.

Già nella serata di sabato sono iniziati i primi controlli, che sono continuati fino alla mattina di oggi. I militari hanno attenzionato alcuni locali del centro di Senigallia, dove i giovani si ritrovano nel fine settimana. In seguito si sono recati presso la stazione ferroviaria e infine hanno raggiunto la discoteca Mamamia, dove hanno individuato alcuni giovani assuntori di droga.

Una ragazza è stata fermata in una delle strade adiacenti alla discoteca, insieme ad alcuni amici. La giovane, classe ’97, originaria di Loreto, è stata trovata in possesso di uno spinello e altra modica quantità di marijuana, che le è stata sequestrata amministrativamente, ed è stata segnalata alla Prefettura come assuntrice di droga.

In seguito i militari, una volta giunti nel parcheggio del Mamamia, hanno individuato un altro giovane, classe ’94, originario di Roma, che è stato trovato in possesso di uno spinello. Dopo aver rinvenuto la droga i militari hanno proceduto al controllo dell’auto a bordo della quale il romano e i suoi amici si erano recati in discoteca. All’interno hanno trovato un altro spinello, il cui detentore è risultato essere il proprietario della macchina, un ragazzo di 21 anni, anche lui di Roma. Ad entrambi è stata sequestrata la droga e sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura.

