Presto a Senigallia una nuova rotatoria davanti al maxi parcheggio di via Cellini

SENIGALLIA – Sono iniziati in questi giorni i lavori commissionati da Vivaservizi per la costruzione di una nuova linea dell’acquedotto tra via Verdi e via Monteverdi. Si tratta di un intervento propedeutico alla realizzazione della nuova rotatoria tra via Cellini e via Monteverdi nell’ambito del progetto che vedrà nascere un nuovo parcheggio in struttura proprio in via Cellini.

La rotatoria consentirà infatti il migliore deflusso delle auto nell’incrocio tra le vie Cellini e Monteverdi, l’inversione di marcia in direzione nord-sud e viceversa, nonché l’ingresso e l’uscita delle auto dal parcheggio in massima sicurezza.

“I lavori per la nuova rotatoria – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – dovrebbero partire entro marzo per concludersi alla fine di maggio. L’obiettivo è riqualificare la viabilità dell’area per renderla più sicura e funzionale al nuovo parcheggio che andrà a dare risposte importanti sul tema della sosta non solo al centro storico, ma anche ad altri luoghi di interesse pubblico come l’ospedale, la casa protetta per anziani e il seminario vescovile che ospita, tra l’altro, la scuola media”.

Nello specifico la rotatoria avrà un diametro esterno non inferiore ai 24 metri per consentire l’inversione di marcia dei veicoli più ingombranti. Le corsie di entrata avranno larghezza di 3,5 metri, mentre quelle di uscita avranno larghezza di 4,5 metri 4.50, salvo quelle di ingresso e uscita da via Respighi, in quanto strada secondaria. Le quattro isole di separazione saranno dotate ciascuna del relativo attraversamento pedonale.

“Grazie a questo intervento – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi – il nuovo parcheggio non inciderà in maniera consistente sul flusso veicolare, tanto più che per escludere qualunque attraversamento delle corsie di marcia da parte delle auto in ingresso e uscita verrà installato un idoneo cordolo stradale in gomma da collocare lungo la linea di divisione della corsia di marcia”.

