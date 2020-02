Parte un’indagine sulle condizioni di vita e di lavoro dei professionisti lavoratori autonomi del Senigalliese

Sabato 22 febbraio, alle ore 17:30, ci sarà anche un banchetto informativo in Piazza Roma, a Senigallia

SENIGALLIA – “Da sempre attenti alle dinamiche del mercato del lavoro nel nostro territorio e all’esigenza di tutelare i diritti dei lavoratori più deboli, dopo l’iniziativa dello scorso settembre – si legge in una nota di Diritti al Futuro Senigallia, Spazio Autogestito Arvultùra e Libera Presidio di Senigallia – incentrata sullo “sfruttamento del lavoro stagionale, che ha prodotto un testo di proposta che coinvolge come attore principale la nostra Amministrazione comunale, ci apprestiamo ad affrontare in termini di studio, analisi e proposta un’altra componente di quello che è oggi definito “Il Quinto Stato”. Parliamo del cosiddetto “precariato intellettuale” ovvero delle partite Iva, degli stagisti, borsisti, tirocinanti, co.co.co, ecc.

“Secondo lo stile che ci è proprio vorremmo innanzi approfondire la nostra conoscenza di questo mondo interpellando i diretti interessati. A tal fine abbiamo deciso di avviare un’indagine sulle condizioni di vita e di lavoro di tali categorie di lavoratori senza tutele.

Per condurre tale indagine ci avvarremo di un apposito questionario, da compilare in forma anonima, che presenteremo pubblicamente sabato 22 febbraio dalle ore 17:30 in un apposito banchetto allestito in Piazza Roma.

A partire dal sabato successivo il questionario potrà essere compilato presso:

– Sabato mattina dalle ore 10:00 alle 12:30 presso Spazio Autogestito Arvultura / Mercatino Bio Mezza Campagna

– Sabato pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00 presso la sede di Diritti al Futuro Senigallia in via Gherardi, 19

Online il questionario potrà essere compilato accedendo alla pagina Facebook di “Quinto Stato Senigallia”.

“L’analisi dei dati raccolti costituirà la base per l’elaborazione di proposte volte a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei professionisti lavoratori autonomi. Per la costruzione delle proposte ci avvarremo del contributo di esperti e del confronto con i diretti interessati nonché con i cittadini che vorranno contribuirvi.

Per info e contatti: quintostatosenigallia@gmail.com

QUI SOTTO il questionario:

Questionario

