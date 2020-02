Nuovi pericoli lungo le strade per i rami spezzati dal forte vento

JESI – Nuovi problemi causati dal vento lungo le nostre strade. Questa mattina i vigili del fuoco sono dovuti intervenire – alle ore 8:15 – in via dei Colli, a Jesi, per dei rami pericolanti.

La squadra dei vigili del fuoco, con l’autoscala, ha tagliato i rami spezzati dal forte vento che rischiavano di cadere nella strada sottostante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it