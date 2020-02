Nuovi cantieri a Senigallia: al via gli interventi di riqualificazione su via Adige, via Metauro e via Ticino

SENIGALLIA – È in corso la procedura d’appalto per l’assegnazione dei lavori riguardanti il risanamento conservativo e il consolidamento statico di via Adige, via Metauro e via Ticino, per un investimento complessivo di 200 mila euro.

Gli interventi interesseranno l’intero sviluppo delle tre vie, oltre all’area interna ai fabbricati a schiera tra via Adige, via Ticino e via Tevere, e all’area parcheggio di fronte all’edificio in prossimità della sezione scout Cngei.

Intanto, a partire dalla prossima settimana, Vivaservizi darà inizio ai lavori per sostituire le proprie reti fognarie e gli allacci all’acquedotto. L’esecuzione di tale intervento richiederà un tempo di circa quattro settimane.

“Si tratta di lavori particolarmente attesi dai cittadini – spiegano il sindaco Maurizio Mangialardi e l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi – grazie ai quali verrà ristabilita la piena funzionalità del manto stradale, compromessa da buche e avvallamenti dovuti soprattutto al notevole volume di traffico nella zona, e il ripristino di caditoie e allacci alla condotta fognaria danneggiati o in cattivo stato di manutenzione”.

