Numerosi interventi dei vigili del fuoco per il forte vento in tutta la provincia

ANCONA – La provincia di Ancona è stata sferzata per quasi due giorni da un forte vento che ha impegnato i vigili del fuoco in numerosi interventi in tutto il territorio.

Dalle 20 di lunedì oltre 90 interventi sono stati portati a termine per rami, camini, insegne, antenne, grondaie, tegole pericolanti e alberi abbattuti.

Complessivamente sono stati impegnati oltre 80 vigili del fuoco. Gli interventi maggiori ci sono stati nella media Vallesina dove il vento ha colpito particolarmente il territorio di Monte Roberto, scoperchiando tetti e abbattendo alberi. Ma ovunque è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per risolvere improvvise situazioni di pericolo.

QUI SOTTO il video di un intervento dei vigili del fuoco a Castelleone di Suasa:

