No alla strategia dell’abbandono dell’entroterra: sabato incontro pubblico a Cagli

CAGLI – E’ in programma sabato 8 febbraio a Cagli, presso la Sala Formazione dell’Unione Montana Catria e Nerone, in Via Gaetano Lapis, 8 l’incontro pubblico sul tema: “Entroterra appenninico: no alla strategia dell’abbandono”.

L’incontro è organizzato dall’Udc provinciale di Pesaro-Urbino con l’intento di affrontare assieme a Sindaci del territorio, esponenti politici, Consiglieri regionali le problematiche di una ampia fascia di territorio e di popolazione della nostra provincia e della regione. L’Udc provinciale vuole tenere accesa la attenzione su una questione vitale per l’intero Paese come il progressivo spopolamento delle aree interne e montane e la progressiva perdita di servizi per indicare assieme strategie e scelte legislative che posano invertire una rotta pericolosa.

Il convegno inizierà alle ore 10,15 con il raduno dei partecipanti, poi alle ore 10,30 la presentazione : “LA QUESTIONE ZONE MONTANE” a cura di Marcello Mei – presidente provinciale dell’Udc di pesaro Urbino.

Seguirà l’intervento di Egidio Cecchini, segretario della Confcommercio Urbino/Montefeltro: “FARE IMPRESA NELLE ZONE APPENNINICHE”

Infine le relazioni sul tema: “LA POLITICA E LE ISTITUZIONI-E LA SFIDA DELE AREE INTERNE” di Alberto Alessandri- Presidente Unione Montana Catria e Nerone; PierGiorgio Fabbri – consigliere regionale M5S Marche; Gino Traversini – consigliere regionale PD Marche; Lodovico Doglioni- Segretario Provinciale Lega PU; Alessandro Piccini – Sindaco di Cantiano.

