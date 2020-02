Nicola Peverelli: “Sport gratuito per i meno abbienti, ma non nell’entroterra”

di NICOLA PEVERELLI*

SENIGALLIA – Le istituzioni sostengano le associazioni e le società sportive del territorio, gettando le basi per un politica che ne incentivi anche la nuova costituzione, con iniziative finalizzate a favorire la realizzazione di adeguate strutture, gli investimenti sul settore giovanile, e la formazione di personale qualificato, il tutto mediante il costruttivo confronto con gli operatori del settore, anche al fine di incentivare il connubio sport e sociale.

E’, difatti, ai nastri di partenza il progetto “Sport di Tutti”, che prevede lo stanziamento di fondi statali in favore di associazioni e società sportive del territorio per consentire, ai ragazzi di età dai 5 ai 18 anni, l’accesso gratuito allo sport. Il progetto prevede 2 ore a settimana di sport gratuito per 20 settimane.

Purtroppo, mancano all’appello le società sportive ricadenti nella vallata Misa Nevola(non è accreditata nessuna società sportiva di Trecastelli, Ostra Vetere, Ostra, Barbara, Corinaldo, Serra De Conti, Arcevia ) ossia con sede in tutti i Comuni che hanno conferito all’Unione dei Comuni “Le Terre della Marce Senone” la funzione dei servizi sociali, che giocano un ruolo di primaria importanza nell’individuazione dei quei giovani ai quali, sulla base del particolare contesto socio-famigliare, è consigliato lo sport come fonte di benessere e salute.

Occorre fare molto di più, al fine raccogliere tutte quelle opportunità per i nostri giovani affinché lo sport sia, effettivamente, alla portata di tutti.

Il sistema sport rappresenta un modello identitario dei Comuni facenti parte della vallata, una identità che, stante il mancato coinvolgimento e supporto delle relative società sportive, è, ancora una volta, messa a dura prova.

*Consigliere Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone” – Coordinatore Fratelli d’Italia Valle Misa-Nevola

