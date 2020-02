Nei romantici scorci dei Borghi più belli delle Marche si continua a suggellare l’amore

ANCONA – I comuni aderenti all’Associazione de I Borghi più belli d’Italia nelle Marche stanno in questi giorni posizionando i cartelli con la scritta #baciami #kissme nei luoghi più suggestivi dei loro centri storici.

Gli innamorati che li visiteranno potranno suggellare il loro amore con un bacio sugli scorci più romantici delle Marche e ovviamente fare un selfie del momento. Ci aspettiamo quindi foto sotto la torre Eptagonale di Moresco o trai vicoli di Sassoferrato, ai piedi della rocca di Paolo e Francesca a Gradara o a fianco al pozzo di Corinaldo.

Dalla fontana di Frontino o da Macerata Feltria o da Montegrimano Terme sarà possibile baciarsi sul Montefeltro.

Oppure sarà possibile scegliere il mare di Mondolfo, di Grottammare o di Torre di Palme come sfondo dei propri baci. Dall’altro versante a Visso, San Ginesio e Sarnano ci si potrà baciare all’ombra dei Sibillini. Come moderni Romeo e Giulietta sarà magnifico cingere tra le braccia il proprio amore sul Balcone delle Marche a Cingoli, sul belvedere di Montefiore dell’Aso o nella piazza ideale di Servigliano.

Si potranno condividere le proprie dichiarazioni d’amore amore tra i filari di Pecorino di Offida o tra quelli della Lacrima di Morro d’Alba oppure in riva al Metauro a Mercatello. Sarà importante inserire l’hastag #baciami e/o #kissme seguito dal nome del borgo come ad esempio #montecassiano se vi trovate nel paese delle confraternite o #esanatoglia se siete nel paese dei sette campanili. In ogni caso che siate tra le mura di Montefabbri o di Treia oppure sotto la rocca di Mondavio o di Offagna condividete il vostro bacio più bello e cercate di trovare tutti i cartelli #baciami perché ce ne possono essere più di uno in ogni comune e perché vale la pena baciarsi più volte con lo spettacolo offerto dai panorami dei borghi marchigiani.

Non è la sola iniziativa che lega i borghi all’amore infatti già da qualche anno il primo sabato dopo il solstizio d’estate nei borghi più belli d’Italia si festeggia la Notte Romantica dove nei centri storici illuminati a lume di candela vi saranno varie iniziative ed eventi: attraverso il teatro, la musica, la danza, il cinema, illuminazioni e proiezioni artistiche, mostre, concorsi vari e tanto altro. L’amore e il romanticismo saranno rappresentati e celebrati nelle piazze, nei palazzi e nelle vie dei Borghi.

Nel 2020 la notte romantica verrà celebrata il 27 giugno e si concluderà con l’ormai famoso bacio di mezzanotte, coronato dal lancio nel cielo di migliaia di palloncini – rigorosamente biodegradabili – per dichiarare il proprio amore anche tra le stelle!

I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA NELLE MARCHE

Cingoli (MC) Corinaldo (AN) Esanatoglia (MC) Frontino (PU) Gradara (PU) Grottammare (AP) Macerata Feltria (PU) Mercatello sul Metaurio (PU) Mondavio (PU) Mondolfo (PU) Monte Grimano Terme (PU) Montecassiano (MC)) Montefabbri – Comune di Vallefoglia (PU) Montefiore dell’aso (AP) Moresco (FM) Morro d’Alba (AN) Offagna (AN) Offida (AP) San Ginesio (MC) Sarnano (MC) Sassoferrato (AN) Servigliano (FM) Torre di Palme- Comune di Fermo (FM) Treia (MC) Visso (MC)

