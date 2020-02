Morbidelli: “La fibra ottica a Marotta e Mondolfo? Solo silenzio, l’Amministrazione comunale informi i cittadini”

di MATTEO MORBIDELLI*

MAROTTA – “Visto che siamo nel mese di febbraio, visto che il mondo intorno a noi va avanti, visto che all’ultimo incontro pubblico ci eravamo lasciati con un “entro il 2020” da parte del nostro Sindaco Nicola Barbieri, che poi è stata l’unica cosa inerente al problema detta quella sera perché quanto detto dagli “esperti” è stato solo un mix fra marketing, nozioni base di telecomunicazioni e poco altro.

“Viste tutte le premesse di cui sopra, penso di parlare a nome di tutto il gruppo se dico che ci farebbe veramente piacere se nel mese di marzo venisse organizzato un ulteriore incontro pubblico sull’argomento, penso che il primo trimestre dell’anno possa già essere un bel periodo per fare un primo bilancio su come stanno procedendo i lavori e dall’altra parte se vi sono novità sul lato TIM, perché ricordiamolo sempre che Open Fiber non coprirà la totalità della popolazione, una parte sarà coperta in FWA (Fixed Wireless) , cosa che poi sarà tutta da vedere visto che per un FWA funzionale la distanza e la visibilità della BTS sono fattori determinanti, aggiungendo anche che l’FWA non sarà comunque nulla di nuovo, se volessimo c’è già da tempo Eolo che è la stessa identica cosa.

“Come dicevo sopra, penso quindi che il primo trimestre di quest’anno sia un tempo sufficiente per poter tirare le prime somme e dare qualche risposta. Se l’organizzazione di un incontro dovesse essere ritenuta eccessiva da parte dei nostri amministratori, comunque gradiremmo comunicazioni ufficiali in merito da parte dell’Amministrazione, possibilmente non liquidandoci con poche parole ma entrando nel dettaglio. Rimaniamo speranzosi ed in attesa di riscontri ad una voce che ormai non è più fuori dal coro vista la moltitudine di problemi che tutto ciò crea ad un’ampia fetta di popolazione”.

*Promotore del gruppo “Vogliamo la fibra ottica a Marotta e Mondolfo”

