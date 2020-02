Lo smantellamento dei servizi nell’entroterra: sabato incontro pubblico a Cagli

CAGLI – Le preoccupazioni riguardo le aree appenniniche ed interne: il calo demografico, la desertificazione dei servizi nell’entroterra, lo smantellamento dei sevizi sanitari sono temi sempre di maggior attualità e drammaticità che balzano agli occhi anche degli osservatori più distratti.

Se ne parlerà sabato 8 febbraio a Cagli dalle 10,30 in un incontro pubblico con amministratori pubblici, sindaci, consiglieri regionali ed esponenti della politica provinciale e regionale di vari schieramenti politici, (M5s, Pd, Lega, Udc , ma anche di categorie economiche come Confcommercio. Una parte significativa del dibattito sarà quella degli interventi di chi rappresenta molto da vicino i cittadini e le loro istanze come sono gli amministratori comunali e delle Unioni Montane, ossia di quegli amministratori locali che quotidianamente si trovano a dover affrontare le problematiche che riguardano le aziende, i cittadini, gli studenti di tanta parte del territorio e che debbono poi fare da filtro con la Regione e lo Stato.

