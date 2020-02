L’itinerario della bellezza protagonista anche alla Bit di Milano

MILANO – «Non poteva esserci occasione migliore della BIT – la Borsa Internazionale del truismo di Milano – per presentare la terza edizione dell’Itinerario della bellezza nella provincia di Pesaro e Urbino» è il commento del Direttore Generale della Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti che, insieme agli Amministratori dei Comuni aderenti ha presentato l’Itinerario alla stampa ed agli operatori turistici in occasione della BIT.

«Nella tre giorni milanese – continua Varotti – abbiamo presentato la nuova guida (148 pagine) insieme ai Sindaci di cagli, Fano, Gabicce Mare, Gradara, Sant’Angelo in Vado ed agli Assessori al Turismo dei Comuni di Cagli, Fano, Fossombrone, Pergola e Urbino. Il primo vero network di Comuni che con la Confcommercio hanno creato un prodotto di promozione turistica contenente l’offerta di una vasta area del territorio provinciale che comprende il mare, le colline, gli Appennini, le Città d’arte, i borghi storici. Ma accanto alla presentazione con i Comuni partner, la BIT è stata l’occasione per proporre agli operatori turistici italiani e stranieri l’offerta dell’Itinerario grazie alle due postazioni per il matching BtoB gestite da Confturismo Marche Nord e Riviera Incoming».

Una BIT di grande successo per le Marche: «Voglio ringraziare l’Assessore Pieroni e il Dirigente Orsetti per l’ottima organizzazione dello spazio espositivo e degli eventi all’interno dello stand della regione Marche che quest’anno ha un “testimonial” straordinario: Raffaello e il 500° Anniversario della sua morte».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it