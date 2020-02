Le ragazze dell’Assta Senigallia fanno incetta di podi al campionato regionale indoor di tiro con l’arco

SENIGALLIA – La conclusione della stagione indoor per gli arcieri dell’ASSTA SENIGALLIA impegnati nel Campionato Regionale a Civitanova Marche è stata prodiga di medaglie a conferma dell’ottimo lavoro svolto.

Sabato 8 febbraio si inizia con il campionato di classe che vede la squadra master maschile compound composta da Renzo Calef, Fabrizio Sagratini e Roberto Pennacchioni, aggiudicarsi il titolo regionale, davanti agli avversari di Montecassiano.

Nella stessa fase, Silvana Pierini si classifica seconda nella classe master femminile olimpico, mentre Simona Alessandroni sale sul terzo gradino del podio per la classe senior femminile olimpico.

Conquista il terzo gradino del podio per la classe senior femminile compound anche Francesca Cozzolino, ex atleta della divisione arco nudo che raggiunge ottime performances anche nella divisione compound, a dimostrazione della tenacia e dell’efficacia del duro lavoro svolto che l’ha sempre contraddistinta.

Buona anche la prestazione individuale di Marianna Verdini al suo esordio in un campionato regionale che è rimasta agganciata al terzo gradino del podio allieve femminile olimpico per due terzi di gara per poi arrendersi per un calo fisico e mentale solo alla fine della competizione e lasciarselo sfuggire per soli 9 punti.

Per soli due punti anche l’atleta Renzo Calef per la classe master maschile compound deve arrendersi al 4 posto di classe, come pure si classifica al 4° posto individuale per la classe senior femminile arco nudo l’atleta Erika Sabatini a soli 4 punti dal terzo gradino del podio.

Roberto Ippoliti nella classe master maschile arco nudo che si classifica solo settimo, seguito da Raffaele Simoncelli che dopo aver condotto al terzo posto tutta la prima metà di gara, si arrende nella seconda parte e termina al 13 posto individuale, sempre nella classe master maschile arco nudo.

Per concludere i risultati della prima giornata di gara, Antonio Mariotti si classifica 7° e Amalio Avenali 25° nella classe master maschile olimpico, Mattia Solazzi 9° nella classe senior maschile compound, Fabrizio Sagratini 6° e Roberto Pennacchioni 11° nella classe master maschile compound, e infine Simone Badiali si classifica 12 nella classe senior maschile arco nudo.

Domenica 9 febbraio è stata la giornata per l’assegnazione dei titoli assoluti e ben tre atlete dell’ASSTA SENIGALLIA salgono di nuovo a podio:

Simona Alessandroni finisce 3^ assoluta arrendendosi, dopo una rimonta di ben 2 set su 4, solo all’avversaria degli Arcieri delle 5 Torri, Lara Bevilacqua

Francesca Cozzolino sale sul 3° gradino del podio battendo agevolmente l’avversaria del Nuovo oratorio Cristo Re

Erika Sabatini conquista la medaglia d’argento dietro soltanto a Patrycja Juskiewicz dell’Asd Sagitta Arcieri Pesaro

Il presidente Stefano Paradisi e tutto il Consiglio direttivo si congratula con tutti gli atleti che hanno preso parte al Campionato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it