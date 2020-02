Le Cantine del Cardinale non si fermeranno: iniziata la raccolta fondi per ricostruire un sogno

SERRA DE’ CONTI – Le Cantine del Cardinale non si fermeranno. Ed oggi è stato avviato un crowdfunding per sostenere le spese per ripartire (il danno subito supera i 150.000 euro). L’azienda di Serra de’ Conti dovrà infatti acquistare le nuove piante da frutto, metterle a dimora e, nell’attesa della nuova produzione – che impiegherà circa 5 anni -, acquistare le materie prime per continuare a produrre tutta la gamma di prelibatezze ideate in dieci anni di attività. E, nel primo giorno di sottoscrizione (durerà tre mesi), ottantasei persone hanno già aderito all’iniziativa con contribuzioni che, complessivamente, hanno raggiunto 2.275 euro. Si tratta, comunque sia, di un primo passo.

“Amiche ed Amici. Siamo Luca, Giselle, Carmen e Massimo de Le Cantine del Cardinale – scrivono su Facebook per spiegare l’iniziativa della raccolta fondi -. A fine gennaio, il terreno dove coltiviamo le nostre visciole è stato distrutto. E non sappiamo perché. Delle mani ignote hanno distrutto 300 alberi, che erano il cuore della nostra attività. Per un danno di 150.779,64 euro.

“Perché sapete – aggiungono – noi che facciamo nella vita? Noi facciamo vini, liquori e cibarie varie… tutte con la visciola! E’ il sogno che ci è stato tramandato da papà e da mamma, che con tanti sacrifici abbiamo deciso di mandare avanti e di trasformarlo nel nostro lavoro! E con questo piccolo sogno, 4 persone riescono a mandare avanti una piccola cantina come la nostra, che però ci da tanta, tanta soddisfazione.

“Facciamo il vino di visciola, la grappa, la barricata, i biscotti, il miele, le colombe pasquali… a voglia quante ne facciamo! O meglio, per ora, ne facevamo… Perché le visciole, le producevamo noi. Nel terreno dal quale la nostra famiglia iniziò, da amanti di questo magnifico frutto!

“Ma ora non possiamo farlo più, perché queste mani, infami, senza alcun motivo (siamo persone alla mano e sempre sorridenti, non odiamo nessuno e non abbiamo problemi con nessuno) hanno distrutto la nostra piantagione di 300 alberi. E noi non avremo il raccolto (che è la perdita più grave) delle nostre visciole (tutte autoctone e di alta qualità)”.

“I danni sono questi:

Acquisto 300 piante (€6,50 pt + IVA 10%) = €1.950 + IVA 10% = € 2.145

Messa a dimora 300 piante (€10,50 pt + IVA 22%) = €3150 + IVA al 22% = € 3.843

Perdita economica di produzione per minimo 5 anni (€ 27.000 di visciole + IVA 4% / Anno * 5 anni di non produzione) = € 135.000 + IVA 4% = € 140.400 + 3% commissioni € 4.391,64. Per un totale di € 150.779,64

“La nostra azienda – aggiungono – è un’azienda piccola, una cantina dove lavorano in tutto (e con tanto tanto impegno) 4 persone.

“Non abbiamo assolutamente la possibilità di reperire questa cifra, è impossibile per noi.

Ma abbiamo aperto questo crowdfunding proprio perché ce l’avete detto in tanti, abbiamo ricevuto migliaia di condivisioni di post e notizie che parlavano di noi dicendoci che volevate aiutarci.

“E noi abbiamo deciso che non potevamo mollare e che dovevamo dare una speranza al sogno della nostra famiglia di portare avanti le Cantine del Cardinale. Il sogno nostro, di Luca, di Giselle, di Carmen, di Massimo, della nostra Giulietta, di Marco e di chi ha iniziato tutto questo. I nostri genitori che ora da un altro mondo, ci hanno mandato il vostro amore, i migliaia di messaggi, di contatti e di aiuti che già ci state dando.

“Noi vogliamo ancora crederci. Vi vogliamo bene”.

Tutto questo mentre i carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Jesi, con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Serra de’ Conti, continuano, nel totale riserbo, le indagini per cercare di dare un nome ed un volto a chi, lunedì 27 gennaio, molto probabilmente nel tardo pomeriggio, ha mozzato le piante di visciola. Indagini che vengono effettuate a 360 gradi. In primo luogo sono stati ascoltati dai militari i proprietari dell’azienda, per cercare di comprendere, soprattutto, se negli ultimi tempi – o anche in passato – hanno ricevuto minacce o richieste estorsive. Ma la famiglia Cardinali ha sempre chiaramente confermato di non aver mai ricevuto alcuna pressione e, soprattutto, di non avere né debiti, né tantomeno nemici.

Ed ovviamente i carabinieri, in questi giorni, hanno anche ascoltato diverse persone di Serra de’ Conti e Montecarotto che, lunedì, si sono trovate a transitare lungo la strada provinciale 44 – l’arteria che unisce i due centri -, dove si trova l’appezzamento di terreno della famiglia Cardinali con la piantagione presa di mira dai vandali.

Nelle foto: le ricercatissime visciole, un momento della raccolta fatta lo scorso anno e alcune delle piante mozzate la settimana scorsa

