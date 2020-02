L’attesa è finita: aperto ufficialmente il nuovo sottopasso di Cesanella

SENIGALLIA – Un intero quartiere in festa per l’inaugurazione del nuovo sottopasso. Sono stati centinaia i cittadini di Cesanella che ieri hanno voluto partecipare al bel pomeriggio organizzato dall’Amministrazione comunale per il tradizionale taglio del nastro.

“Credo che questa partecipazione allegra e festosa – ha detto il sindaco Maurizio Mangialardi – dimostri come gli abitanti del quartiere abbiano compreso il processo di riqualificazione che abbiamo portato avanti negli ultimi anni, volto non solo a realizzare importanti interventi come la rotatoria sulla strada statale o il parcheggio su piazzale Michelangelo per facilitare la sosta dei genitori che si recano a prendere i figli a scuola e quella dei clienti delle attività commerciali lì presenti, ma a dare soprattutto un’identità al quartiere, che rappresenta la porta a nord della città. Di sicuro il nuovo sottopasso permetterà di aumentare la sicurezza per pedoni e ciclisti, permettendo loro di attraversare la strada statale senza pericoli e, in particolare durante la stagione estiva, di raggiungere agevolmente il lungomare. Un sentito ringraziamento va al Bar Azzurro 85 e alla Pregiata Forneria Albanesi per il buffet e a Teo e Ely Ronf per l’intrattenimento musicale”.

