La Puglia vince la sfida tra chef: il baccalà de Le Tre Volte è il migliore

FANO – Il titolo della ricetta è “Cubo di baccalà con cime di rapa su vellutata di fagioli”, lo chef si chiama Cataldo Giaconella, il ristorante è Le Tre Volte di Torremaggiore (FG) di Anna Maria Vainella: sono loro i vincitori del Primo Premio Assoluto dell’11° edizione della Disfida Nazionale Stoccafisso & Baccalà, riservata ai Cuochi professionisti. Un piatto che, con la sua finezza gustativa ha messo d’accordo le due giurie, quella tecnica, composta da esperti gastronomi e giornalisti di settore, e quella popolare, composta da tutti gli oltre 120 ospiti presenti alla serata. Il Premio Speciale della Giuria Tecnica è andato, invece, a “Polenta di mais 8 file, baccalà arrostito e carciofo”, la ricetta presentata dallo chef Mirko Bussoli del ristorante La Baita di Arcevia (An) di Santini Giorgio e C..

La competizione, organizzata dall’Associazione Viandanti dei Sapori con la collaborazione di O.L.E.A. , che chiude quest’anno il BacalàFest, kermesse dedicata al piatto della tradizione, si è svolta ieri sera, 25 febbraio 2020, al Ristorante Alla Lanterna di Fano e ha visto sfidarsi, a colpi di baccalà, 8 ricette capaci di portare in alto il vessillo dell’antica tradizione di un piatto tipico locale che, da sempre, unisce il mare alla collina.

Secondi a pari merito, dunque, i piatti presentati da:

– Casa Orazi (Fano – PU): Baccalà in umido con patate, pomodorini confit e granella di olive taggiasche;

– Idea.le – Food and more (Fano – PU): Il Baccalà Idea.le è tricolore;

– I Due Cigni (Montecosaro – MC) – Baccalà indorato con polvere ghiacciata di borraggine;

– Il Chiostro (Fano – PU) – Baccalà di San Domenico;

– La Braverja (Urbania – PU) – Baccalà gaspè alla moda di Casteldurante;

– Piccolo Modo (Mombaroccio – PU) – Baccalà Piccolo Mondo.

Durante la serata sono state poi svelate le date della prossima edizione de “L’ORO D’ITALIA – Gran Galà dell’Olio – FANOEXTRA 2020” che, organizzata da O.L.E.A, con la collaborazione dei Viandanti dei Sapori, si svolgerà a Fano sabato 4 e domenica 5 aprile 2020 e vedrà protagonisti i migliori oli nazionali e internazionali, i produttori, gli assaggiatori e il grande pubblico dei consumatori e dei curiosi con un programma di iniziative molto interessanti ed una novità assoluta: EXPOLEA – il villaggio dell’olio e dei prodotti enogastronomici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it