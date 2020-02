La Lega: “Stiamo lavorando concretamente per costruire il cambiamento che da tempo Senigallia aspetta”

SENIGALLIA – In vista dell’appuntamento con le Amministrative a Senigallia il dibattito politico sta entrando sempre più nel vivo. Da Milco Mariani, commissario della provincia di Ancona e da Mirko Bilò, responsabile Enti Locali della Lega riceviamo questo intervento: “La Lega, consapevole del suo ruolo, per il peso politico che i cittadini le hanno riconosciuto, ha da tempo iniziato a interloquire con le diverse anime e categorie sociali della città di Senigallia.

“Tutti coloro che sono contro il Partito democratico, possono essere interlocutori, anche se non alleati, per raggiungere quel cambiamento da tanti voluto, ma non da tutti messo in pratica con i fatti. Al nostro movimento si sono avvicinate da tempo, come nella vicina Emilia-Romagna, ampie fasce del mondo economico, produttivo e sociale, perché ci viene riconosciuta, in un’ottica di centro-destra, la concreta capacità di affrontare le problematiche, tanto da conquistare sia i moderati che i delusi della Sinistra.

“La tesi del consigliere Canestrari, di tenere in considerazione Gennaro Campanile, per un eventuale ballottaggio, testimonia la scelta positiva fatta da Sergio Taccheri, ovvero quella di confrontarsi con tutti sui problemi della città. Liverani, invece, quando fa riferimento ad inciuci e a giochini, è debole di memoria. La Lega ha sempre combattuto lealmente, mettendoci la faccia, contro il Partito democratico.

“Consigliamo positivamente, nell’interesse della coalizione di essere più costruttivi e meno divisivi. Il candidato Sindaco, al pari di quello del programma amministrativo, saranno sicuramente i temi che verranno affrontati nei futuri incontri”.

