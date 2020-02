La dottoressa Rebecca Ripanti è il nuovo presidente del Panathlon Club Senigallia Junior

SENIGALLIA – La dottoressa Rebecca Ripanti (nella foto) è il nuovo presidente del Panathlon Club Senigallia Junior, eletta all’unanimità da tutti i giovani soci del sodalizio senigalliese che si occupa del mondo sportivo in tutti i suoi molteplici aspetti. Una elezione mai messa in discussione con una votazione unanime sottolineata anche da numerosi apprezzamenti positivi sull’operato di Rebecca, sempre molto attiva nell’organizzazione di eventi e molto apprezzata per impegno, serietà e disponibilità nel promuovere lo sport ed eventi a esso correlati passando sempre attraverso quei sani valori sportivi che non andrebbero mai dimenticati soprattutto dai giovani, e per i quali Rebecca, così come tutti i soci del Panathlon Club Junior di Senigallia, si batte assiduamente con dedizione.

Con Rebecca Ripanti, nel direttivo del Club anche: Fabio Giampieri in qualità di Vice Presidente, Vanessa Cerigioni come Tesoriere ed Eva Obriger come Consigliere. Un gruppo di giovani sportivi sempre molto motivati nel tenere alto il valore dello sport come sana esperienza di crescita personale, di etica sociale e di fair play.

Il Panathlon Junior infatti, per avendo un proprio direttivo e una propria autonomia decisionale nelle proposte e nelle scelte del club, si ricollega per valori condivisi al Panathlon Club “Senior” che nello specifico, risulta sempre essere molto attivo e attento alle vicende sportive, sia dal punto di vista dei risultati, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle situazioni etiche e sociali che lo sport coinvolge nel proprio essere, tentando sempre di più di trasmettere ai giovani e a tutti, quei valori importanti che sono alla base di una sempre più ampia visione di correttezza.

