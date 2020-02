La Croce Gialla di Chiaravalle ha un nuovo Consiglio direttivo

CHIARAVALLE – La Croce Gialla di Chiaravalle ha un nuovo Consiglio direttivo. Proprio ieri sera si è tenuta l’assemblea per la proclamazione degli eletti. Un consiglio all’insegna della continuità, con una sferzata di nuova linfa grazie alla elezione di nuovi membri: Luciano Frittelli, Davide Duca, Silvia Fiorani, Francesco Ronconi, Sergio Casavecchia. Confermato il presidente Francesco Pellegrini, la vice presidente Marianna Fioretti, l’economa Franca Grilli e il responsabile degli automezzi Alfio Zenobi.

Rinnovati anche il collegio dei probiviri e quello dei revisori dei conti.

Cambiano le compagini sociali, ma la mission dell’associazione rimane invariata: portare il proprio contributo sul territorio e diffondere la cultura del volontariato, soprattutto tra i più giovani, per formare cittadini attenti e consapevoli. Il nuovo consiglio, ed i volontari, sono già al lavoro per garantire un servizio di trasporto sempre più efficiente e a misura di persona, ma non mancheranno iniziative per coinvolgere la cittadinanza perché la croce gialla è, prima di tutto, una ricchezza di tutti.

