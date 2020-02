Jesi si Maschera cambia: ogni edizione del carnevale sarà ispirata ad un’epoca diversa partendo quest’anno dall’Art Nouveau

JESI – L’associazione Jesi si maschera, arrivata al suo 7° anno di vita, decide di cambiare identità visiva. Si è partiti da una iniziale selezione di caratteristiche relative al carnevale per poi restringere la scelta a quella più caratterizzante: l’illusorietà. Da qui la ricerca sullo studio che vari artisti hanno fatto su questo tema. Moggioli, L’Arcimboldo e Mirò sono quelli a cui ci si è rivolti maggiormente.

Da quest’anno dunque, ogni edizione del carnevale sarà ispirata ad un’epoca diversa partendo, nel 2020, dall’Art Nouveau. Su questo tema si baseranno la maggior parte degli appuntamenti che dal 20 al 25 febbraio invaderanno il centro di Jesi. Eventi goliardici, interattivi, culturali, artistici e mascherati, per tutte le età. Artisti professionisti, nel e del settore, educatori per bambini, scenografi dei loro locali, proporranno rispettivamente: gare in maschera, laboratori didattici, animazione per i più piccoli, concorsi fotografici, aperitivi, mostre, performance e molto altro.

GIOVEDì 20

Salone delle Maschere (presso Palazzo dei Convegni):

– DISEGNA LA MASCOTTE (ore 16:00)

Laboratorio per bambini da 0 a 9 anni a cura di “Mamaanimation”. Durante l’evento verranno distribuiti dolci gentilmente offerti dalla pasticceria “Zoppi” Servizio fotografico di “Ubaldi FotoVideo”.

da GIOVEDì 20 a MARTEDì 25

– FOTOGRAFIE DAL CARNEVALE 2020

Primo concorso fotografico aperto a tutti e gratuito. Basta avere un profilo Facebook e seguire la pagina “Jesi si Maschera”. Durante i festeggiamenti del Carnevale di Jesi, potrai immortalare le maschere più belle, le situazioni più singolari o qualsiasi cosa ispiri la tua creatività in tema carnevalesco. Scegli i tuoi scatti migliori (massimo 3 foto) e postali sulla pagina Facebook “Jesi si Maschera” entro il 5 marzo 2020.

Le foto ricevute verranno pubblicate nell’album “Fotografie dal Carnevale 2020” e parteciperanno al concorso che decreterà 2 vincitori: quello della critica e quello del pubblico.

da GIOVEDì 20 a MARTEDì 25

– CONCORSO “INSEGUI IL CARNEVALE”!

Visita tutte le mostre aderenti al concorso, fatti timbrare la cartolina allegata al libretto della manifestazione che troverai nelle attività commerciali di Jesi dal personale addetto, completata e lasciala in uno dei contenitori presenti nelle location delle mostre, partecipando così all’estrazione di un premio.

Queste le mostre:

– Salone delle Maschere (presso Palazzo dei Convegni): ARTE IN MASCHERA

– Palazzo Bisaccioni: TORTARTE

– Palazzo Pianetti: NOBLESS OBLIGE

– Palazzo Santoni: MOULIN ROUGE E LE ATMOSFERE DELLA BELLE EPOQUE

– Locale ex Appannaggio: JESILANDIA: OLOGRAMMI IN LIBERTA’

SABATO 22

– APERITIVO IN MASCHERA

Aperitivo in Maschera, è un concorso di carnevale che si sviluppa tra i bar e pub di Jesi. L’ambiente ed il personale dovranno essere allestiti, nel modo più carnevalesco possibile. Potrai votare il tuo locale preferito sul sito web www.carnevaledijesi.it o su Facebook sulla pagina “Jesi si Maschera” con i like sulla foto del locale o via sms – al 349 571 4816 con scritto il nome della preferenza.

SABATO 22

Salone delle Maschere (presso Palazzo dei Convegni):

– ARCOBALENO IN BOTTIGLIA (ore 16:00)

Laboratorio per bambini da 4 a 9 anni a cura di “Clown Trappola”.

– LA FORNACE LUDICA (giochi da tavolo ore 16:00)

– MILLE E UNA BOLLA (spettacolo di bolle di sapone ore 18:00)

DOMENICA 23

Palazzo Bisaccioni:

– CARNEVALE AL MUSEO (ore 16:30)

Laboratorio per bambini da 5 a 11 anni a cura della “Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi”.

Salone delle Maschere (presso Palazzo dei Convegni):

– LA FORNACE LUDICA (giochi da tavolo ore 16:00)

– SHOCK IN MY TOWN (performance / gara in maschera horror ore 17:00)

L’avvenimento, collettivo, il ballo libero, la maschera, le maschere, tutto come in uno strano sogno, surreale, tra le scenografie del Salone delle Maschere del centro storico jesino. è l’idea concreta e geniale dell’eclettico artista-organizzatore, nativo di Jesi, Alessio Amici (Toxygeno), docente di Arte e Immagine alle scuole medie Puglisi della vicina Monsano (An). In questo Carnevale del 2020, ha voluto creare per la sua città un’opera in movimento, un flashmob a tutti gli effetti. Sinteticamente si tratta di una gara carnevalesca, dove gli invitati siete voi, aderendo con le vostre maschere.

Salone delle Maschere (presso Palazzo dei Convegni):

– PERFORMANCE ARTISTICA (ore 18:30)

Performance pittorica e musicale a cura dell’artista Andrea Marconi

LUNEDI’ 24

Salone delle Maschere (presso Palazzo dei Convegni):

– MARIONETTE DI CARNEVALE (ore 16:30)

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni a cura di “Scatolone Fabbricone”

MARTEDI’ 25

Salone delle Maschere (presso Palazzo dei Convegni):

– ANIMAZIONE PER BAMBINI (ore 16:00)

A cura di CLOWN NOCCIOLINA & CIA con balli, giochi e tante sorprese. A seguire BAMBINI IN MASCHERA (ore 18:00), la classica sfilata e concorso in maschera (iscrizione gratuita) per bambini dai 0 ai 9 anni, presenta da Marco Zingaretti e Selena Abatelli.

