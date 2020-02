Italia Viva si prepara ad affrontare i principali problemi della provincia di Pesaro Urbino

PESARO – Si è costituito il Coordinamento di Italia Viva nella provincia di Pesaro Urbino, coordinamento che si occuperà di organizzare le attività politica sul territorio provinciale mettendo al centro idee e progetti per una vita politica viva, concreta e partecipata.

I coordinatori sono Alessandra Nencioni, del comitato di Pesaro “Costruiamo Futuro” e Antonio Sebastianelli, Sindaco di Terre Roveresche.

Giovedì 13 febbraio si è svolta la prima riunione di tutti i comitati della provincia alla quale hanno partecipato: Mariano Orsini di Iv Comitato Urbino, Gianfranco Fedrigucci di Iv con Urbino, Maria Rita Russo di Iv Fano Crescita Sostenibile, Pierino Cecchi di Moderati Azione Civile Fano, Lenina Donini di Iv Società Aperta Cagli, Alessandro Bugatti di Alleanza Catria e Nerone Acqualagna, Giampietro Volpi di Frontone: Territorio, Sviluppo, Europa, Donatella Tombari di Società Aperta Pesaro.

Nella prima riunione, i coordinatori hanno iniziato a gettare le basi per elaborare una piattaforma programmatica per discutere ed affrontare i tanti temi che stanno a cuore a chi vive in questa provincia, dall’ambiente, le opere pubbliche al tema del lavoro, della scuola e delle politiche per contrastare lo spopolamento dei territori interni.

Italia Viva vuole mettere insieme le persone che hanno voglia di fare e si impegnano nei comitati civici, con gli amministratori, persone che spendono le giornate per risolvere i problemi delle persone, quali i Sindaci di Iv Antonio Sebastianelli, Alessandro Avaltroni di Fratte Rosa e Alberto Alessandri di Cagli.

