Incendio di sterpaglie nel pomeriggio alla periferia di Monte Roberto

MONTE ROBERTO – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 18, in località Pianello, alla periferia di Monte Roberto per l’incendio di sterpaglie in un terreno.

La squadra del distaccamento di Jesi, intervenuta sul posto con autobotte e fuoristrada, ha spento l’incendio, che ha coinvolto una superficie di circa 500 metri quadrati di campo incolto e, subito dopo, bonificato tutta l’area coinvolta.

