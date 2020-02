In fiamme alla periferia di Falconara un modulo in poliuretano

FALCONARA – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 15.10, in via Clementina, a Falconara, per spegnere l’incendio di un modulo in poliuretano. La squadra ha prontamente spento le fiamme e, successivamente, ha provveduto a mettere in sicurezza la zona dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

