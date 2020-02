Importante riconoscimento a Selene Tombari, giovane ricercatrice di Corinaldo

di ILARIO TAUS

CORINALDO – Una giovane e valorosa ricercatrice di Corinaldo, Selene Tombari, ha conseguito nei giorni scorsi una brillante affermazione vedendosi riconoscere dalla Fondazione Italia Usa la borsa di studio valida per frequentare il master ‘Global Marketing. Comunicazione e made in Italy’, attivato dalla stessa Fondazione.

Il prestigioso riconoscimento le è stato assegnato a Roma, presso la Camera dei Deputati, nel corso di una cerimonia che si è svolta nella nuova aula riservata ai gruppi parlamentari.

La cerimonia è stata presieduta da una personalità eminente della diplomazia internazionale, il prof. Emilio Iodice, di origine italiana -è infatti nativo dell’isola di Ponza- ma affermatosi negli Usa sia per l’attività accademica con la Loyola University che per la carriera diplomatica che ha percorso fino ad acquisire il rango di ambasciatore, sia per l’emblematico e importantissimo ruolo che ha ricoperto come ‘Consigliere del Presidente’, iniziando con Richard Nixon e proseguendo poi per quattro consecutive presidenze, sino a quella di Ronald Reagan.

Selene Tombari, che ha ventinove anni, ha conseguito presso l’Università degli Studi ‘Carlo Bo’ di Urbino una laurea in economia aziendale ed una successiva laurea magistrale in ‘Marketing e Comunicazione per le Aziende’. Il master della Fondazione Italia Usa le permetterà di completare ed arricchire il suo già denso e prestigioso curriculum personale.

