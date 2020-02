Il Summer Jamboree porterà gli anni d’oro del Rock and Roll in Svizzera

Appuntamento a Lugano con il Summer Jamboree on the Lake (4 / 5 / 6 / 7 giugno 2020). Il Festival sarà anticipato dalla suggestiva mostra fotografica immersiva ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL (Lugano – Villa Ciani 29 maggio / 14 giugno). Due grandi eventi promossi dall’Ente Turistico Lugano Region insieme alla Città di Lugano (Svizzera) che saranno la novità R’n’R dell’estate ticinese

SENIGALLIA – Il Summer Jamboree porterà gli anni d’oro del Rock and Roll in Svizzera con il Summer Jamboree on the Lake Festival in programma a Lugano in contemporanea alla mostra fotografica immersiva ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL allestita nei prestigiosi spazi di Villa Ciani sul lungo lago.

Due grandi eventi promossi dall’Ente Turistico Lugano Region insieme alla Città di Lugano (Svizzera) che saranno la novità R’n’R dell’estate ticinese.

Vibrano di entusiasmo e attesa le acque svizzere. Dal 4 al 7 giugno 2020, nell’incantevole scenario del centro di Lugano e del lungo lago, si svolgerà la prima edizione del Summer Jamboree on the Lake, 4 giorni di straordinari concerti dedicati alla musica e alla cultura dell’America degli anni ’40 e ’50 in versione lacustre.

Circondati da eleganti montagne, boschi e riflessi lacustri, i fan della “Hottest Rockin’ Holiday on Earth” vedranno esibirsi artisti internazionali che stanno scrivendo la storia del Rock’n’Roll raccontata in tutte le sue declinazioni musicali: R’n’R, Swing, Country, Rockabilly, Rhythm’n’Blues, Hillbilly, Doo–wop, Western swing per una line up da urlo.

Accanto ai concerti live ci saranno Record hop in vari angoli della città con i migliori Djs da tutto il mondo, il Burlesque Show and Cabaret, il Vintage Market, aree street food & beverage, Oldtimers Park di auto americane pre 1969 caratteristici della produzione artistica del Summer Jamboree.

Ci saranno tanti spazi dedicati al ballo: lezioni gratuite per imparare a muovere i primi passi e immergersi nelle danze swing, due dopo Festival in una inedita location per continuare a ballare tutta la notte, ma soprattutto il Summer Jamboree on the Lake Dance Camp, nelle stanze vista lago di Villa Ciani una full immersion dedicata all’apprendimento dei balli appartenenti alla cultura swing e Rock’n’Roll, con alcuni tra i migliori ballerini della scena mondiale.

Un sogno inaspettato ed elettrizzante per le migliaia di appassionati del Festival Internazionale, divenuto negli anni un cult dell’estate italiana. Ad anticipare la I edizione del Summer Jamboree on the Lake l’inaugurazione della mostra fotografica immersiva ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL co-prodotta da Summer Jamboree con il Comune di Senigallia Città della Fotografia per il ventennale del Festival, che sarà allestita nei prestigiosi spazi di Villa Ciani a Lugano, dal 29 maggio al 14 giugno 2020.Il Rock’n’Roll raccontato da grandi fotografi che hanno saputo cogliere scatti memorabili di felicità vissuta durante i primi 20 anni di quello che è diventato nel tempo il primo Festival del genere al mondo per numero di presenze registrate.

La mostra racconta, l’essenza di quello che, attraverso lo sguardo del Summer Jamboree, è stato ed è il Rock’n’roll. Uno stato dell’anima. Uno stato di coscienza di condivisione e amore. Il Rock’n’roll rappresenta infatti non solo il primo fenomeno interraziale della storia, ma anche una rivoluzione culturale ancora piena di significati.

All’interno delle 15 sale al secondo piano di Villa Ciani a Lugano si potranno ammirare foto d’autore, foto di costume e retro streetstyle, foto di Burlesque, Backstage, Rock’n’Roll Icons, ritratti, immersive room ed un originale Juke box del 1953.

TRA I FOTOGRAFI IN ESPOSIZIONE Giovanni Cocco (Sulmona – Le Monde, Newsweek, National, Geographic), Luca Locatelli (Milano – World Press Photo Environment, collabora con National Geographic, The New York Times Magazine), Pippo Onorati (Roma fotografo, designer, regista, giornalista, già collaboratore di Oliviero Toscani in Benetton, per Fabrica e Colors), Amedeo Turello (Montecarlo Fotografo di moda e ritrattista di celebrity, collezionista e curatore di importanti mostre da quelle del Calendario Pirelli fino a quelle dei più famosi fotografi internazionali che hanno celebrato la moda e la bellezza), Guido Calamosca (fotografo di Senigallia che vive e lavora a Bologna. Impegnato nel progetto fotografico del Summer Jamboree da oltre sette anni cogliendo scatti unici e irripetibili), Graziano Panfili (Roma – espone in musei e gallerie di diversi Paesi del mondo, affermato in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali), e molti altri straordinari professionisti della fotografia che in questi vent’anni sono passati al Festival cogliendo momenti memorabili di felicità vissuta in occasione della “Hottest rockin’ holiday on earth”.

Dopo la prima edizione della versione “on the Lake” del Festival in giugno e della mostra ROCK’N’ROLL IS A STATE OF THE SOUL arriverà puntuale l’attesissima XXI edizione del Summer Jamboree a Senigallia (Marche – AN), che quest’anno avrà luogo dal 29 luglio al 9 agosto, con una poderosa line up artistica che verrà annunciata nei prossimi giorni.

