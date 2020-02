Il Circolo Verdeacqua di Serra de’ Conti guarda con attenzione ad una ciclovia nella valle del Misa

SERRA DE’ CONTI – Il circolo Legambiente Verdeacqua di Serra de’ Conti, Montecarotto ed Arcevia nel corso degli ultimi anni ha organizzato attività formative all’interno delle scuole attraverso campagne di Legambiente, come “Puliamo il Mondo”, e progetti di sensibilizzazione ambientale realizzati ad hoc per gli alunni delle scuole dell’istituto comprensivo di Arcevia. Il pranzo sociale, con la gradita presenza del Direttore di Legambiente Marche Marco Ciarulli, è stato un momento di incontro e di condivisione di idee nel corso del quale si è discusso delle attuali e future attività del Circolo, tra le quali emerge la necessità di animare, nella valle del Misa, un processo che porti alla realizzazione di una ciclovia.

La Ciclovia consentirà di rendere più sicuro l’utilizzo della bicicletta lungo la vallata, favorendo una mobilità sostenibile e contribuendo allo sviluppo turistico ed economico del territorio. In merito a ciò, si ritiene opportuno che l’Unione dei Comuni “Le terre della Marca Senone” , insieme ai Comuni coinvolti, le Associazioni e ai cittadini interessati, intraprenda un processo partecipato che porti alla realizzazione di un progetto condiviso, anche in prospettiva di future risorse Statali e Regionali.

Nel corso del conviviale è stato conferito il titolo di presidente onorario al socio Giorgio Bendelari che è stato tra i fondatori di Verdeacqua ed in tutti questi anni si è distinto per la grande passione ed impegno dedicati alle attività del circolo e per aver svolto in modo encomiabile l’incarico di segretario e tesoriere.

