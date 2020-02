“Il Borgo e il Mare”: l’offerta culturale e turistica di Senigallia e Corinaldo sarà presentata alla Bit di Milano

SENIGALLIA – Ci sarà anche “Il Borgo e il Mare” alla Bit di Milano. Il progetto di promozione dei Comuni di Senigallia e Corinaldo, realizzato in collaborazione con l’Associazione Albergatori Senigallia – Senigallia Incoming per legare costa ed entroterra attraverso una gestione integrata delle politiche in ambito culturale e turistico, sarà presentato all’interno della più importante kermesse nazionale dedicata al turismo.

A tal proposito è stata predisposta una bella cartolina bilingue dove sono contenute tutte le principali iniziative previste dalla partnership. Per esempio, chi visiterà una delle mostre organizzate dal Comune di Senigallia, potrà accedere gratuitamente ai luoghi della cultura di Corinaldo, Bandiera Arancione e tra i Borghi più belli d’Italia, e, passeggiando tra le bellezze storico artistiche del centro storico, degustare un calice di buon Verdicchio locale in uno degli esercizi aderenti all’iniziativa. Coloro che invece visiteranno i luoghi della cultura di Corinaldo potranno accedere alle mostre organizzate dal Comune di Senigallia con il biglietto ridotto anziché intero.

Per maggiori informazioni: www.feelsenigallia.it e www.corinaldoturismo.it

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it