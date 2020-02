I segretari del Pd di Barbara, Corinaldo e Ostra: “Il modo migliore per unire la coalizione di centrosinistra è un candidato civico”

CORINALDO – Anche i segretari dei circoli del Partito democratico di Barbara (Massimo Chiù), di Corinaldo (Nicola Montesi) e di Ostra (Andrea Leoni) intervengono nel dibattito politico in corso per la scelta del candidato presidente del centrosinistra.

“Non solamente gli alleati (Art. 1, Azione, Diem 25, Italia in Comune, Le nostre Marche, +Europa e Uniti per le Marche), ma anche iscritti e segretari di circolo del Pd – si legge in un loro documento – chiedono ai propri rappresentanti che domenica si scelga.

“Il tavolo del centrosinistra ha un percorso tracciato sia dal Pd nazionale che dalle trattative dirette da Gostoli, perché tirare fuori una nuova carta proprio ora? Se il modo migliore per unire la coalizione è l’abbraccio di un candidato civico come Longhi perché tentennare oltre? Noi della base – si legge sempre nel documento firmato dai tre segretari – siamo pronti a misurarci con l’elettorato e con gli avversari e non ci sentiamo soli, perché quando si hanno buone idee non si è mai soli”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it