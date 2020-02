I problemi di Serra de’ Conti al centro di un incontro del sindaco con il presidente del Consiglio regionale

La produzione legislativa in tema di Enti locali, politiche giovanili, cultura, ambiente ed energie rinnovabili all’attenzione di Antonio Mastrovincenzo nell’incontro con il sindaco Letizia Perticaroli e l’intera Giunta comunale

SERRA DE’ CONTI – Il presidente del Consiglio regionale , Antonio Mastrovincenzo, a Serra De’ Conti per un nuovo appuntamento nell’ambito del percorso di conoscenza delle realtà amministrative marchigiane, avviato durante l’attuale legislatura. Ad accoglierlo il sindaco Letizia Perticaroli, il Vice Piero Baldelli e gli assessori Luciana Antonini, Riccardo Sartarelli e Luca Bevilacqua, in carica dal mese di giugno del 2019.

“L’obiettivo di questi incontri – ha sottolineato Mastrovincenzo – è quello di avere una fotografia sempre più dettagliata del territorio, dei problemi e delle esigenze rappresentate dalle comunità per attivare nuove forme di collaborazione istituzionale e cogliere spunti preziosi per la nostra produzione normativa”.

In questa direzione, il Presidente ha illustrato alcune leggi approvate dal Consiglio regionale in relazione ai settori di maggiore interesse per gli enti locali. Gli amministratori presenti hanno chiesto ulteriori approfondimenti anche sul versante delle politiche giovanili, con particolare riferimento alla possibilità di concretizzare nuovi centri di aggregazione e di fornire risposte ad alcune problematiche di stretta attualità. Mastrovincenzo si è soffermato sulla normativa in tema di cyberbullismo, ludopatia, città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti e Parlamento degli studenti. Al centro dell’attenzione anche i settori della cultura, dell’ambiente e delle energie rinnovabili. (A.Is.)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it