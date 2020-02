I problemi del porto di Senigallia esaminati in Comune in vista della nuova stagione turistica

SENIGALLIA – L’Amministrazione comunale, nella persona del vicesindaco Maurizio Memè, ha incontrato i presidenti della Lega Navale, del Club Nautico e del Tuna Club per fare il punto sulle problematiche del porto. Presente anche l’amministratore unico di Gestiport Marcello Mariani.

In particolare sono state approfondite due principali questioni, quella della riattivazione del travel lift e quella del regolare funzionamento del distributore di carburanti nel porto turistico. Per quanto concerne il travel lift, di competenza di Gestiport, Mariani si è impegnato a trovare una soluzione tecnica per la messa a norma della struttura che garantisca l’attuale portata, al fine di ricevere la certificazione necessaria a renderlo nuovamente utilizzabile. In merito al distributore, invece, Memè ha informato i presenti che è in corso l’iter per l’assegnazione della concessione alla società Minardi Petroli, che ne ha fatto richiesta.

Lo stesso vicesindaco, inoltre, confermando la disponibilità dell’Amministrazione all’ascolto e al dialogo per la soluzione delle varie tematiche del porto, ha ringraziato il Club Nautico per aver gestito fino a oggi il distributore e ha espresso l’auspicio affinché in futuro si sviluppi una sinergia tra i sodalizi per la sua gestione congiunta, in accordo con la società concessionaria.

