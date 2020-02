I Mazzamurei porteranno in scena “La cuntessa d’l Muntirón c’ha dó amanti en matit’ cójón……ma!”

La nuova commedia, scritta da Luigi Schiaroli con la regia curata da Roberto Feliziani, sarà presentata il 29 febbraio e l’1 marzo al Teatro Portone di Senigallia

SENIGALLIA – Fine settimana scoppiettante al teatro Portone di Senigallia per la rassegna teatrale 2019/2020, con la compagnia dialettale senigalliese i Mazzamurei che porteranno in scena la nuova commedia scritta da Luigi Schiaroli con la regia curata da Roberto Feliziani “La cuntessa d’l Muntirón c’ha dó amanti en matit’ cójón……ma!”. La brillante commedia, in due atti e due quadri, tocca il mondo della nobiltà che ai giorni d’oggi non ha più il rilievo che poteva avere negli anni passati e anche i Conti d’l Muntirón vivono i tempi attuali in una lenta decadenza, specialmente la Contessa Fedora insoddisfatta del menage familiare; la sua avidità e ingordigia di denaro la portano a ordire intrighi, tradimenti, complotti che colorano di giallo l’intera vicenda tanto da coinvolgere le autorità civili e religiose…..il resto lo scoprirete sabato 29 febbraio, alle ore 21,15 e domenica 1 marzo, alle ore 17,15 con i Mazzamurei.

Biglietti: posto unico € 7,00 Prevendite: Edicola Stazione FS viale Bonopera 48/1 Presso la biglietteria del teatro Portone un’ora prima dello spettacolo

Acquista subito il tuo biglietto su: http:/ www.livetiket.it teatroportonesenigallia

Nella foto: un recente spettacolo presentato dai Mazzamurei

