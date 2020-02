Gli ambulanti chiedono al sindaco di poter raddoppiare il mercato settimanale a Osteria di Serra de’ Conti

SERRA DE’ CONTI – La crescente crisi del piccolo commercio nei paesi della Valle del Misa non conosce tregua e né un’inversione di tendenza. Lo testimoniano anche gli ambulanti del mercato settimanale del giovedì di Serra de’ Conti. Un inarrestabile calo dei banchi ha ridotto l’offerta alla presenza di pochi ambulanti tranne che per il mercato del primo giovedì del mese che si svolge nella più vivace frazione di Osteria mentre per gli altri giovedì si svolge nel capoluogo.

Gli ambulanti del mercato settimanale del giovedì hanno chiesto ancora una volta all’Amministrazione comunale di poter effettuare un secondo mercato settimanale in frazione Osteria e proseguire gli altri due mercati settimanali nel capoluogo. Gli ambulanti hanno firmato all’unanimità la richiesta sottoposta all’attenzione del sindaco e attendono fiduciosi una risposta positiva.

