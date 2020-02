Gli alleati prendono le distanze da Campanile: “Non può farsi ammaliare dal canto delle sirene della Lega”

SENIGALLIA – Da Gianluca Carrabs (Esecutivo nazionale Verdi), Mattia Morbidoni (Portavoce regionale Più Europa), Diletta Doffo (Portavoce regionale Più Europa) riceviamo: “Riguardo a quanto appreso dai mezzi d’informazione su un’ipotetica presenza della Lega all’interno della coalizione che vede Gennaro Campanile candidato a Sindaco di Senigallia nelle imminenti elezioni amministrative, Verdi e +Europa tengono a precisare che la candidatura di Gennaro Campanile è totalmente incompatibile con la linea programmatica espressa dalla Lega.

“Questo progetto che vede l’appoggio di Verdi e +Europa, infatti, nasce da uno spirito riformista e democratico e si basa su valori di solidarietà e inclusione. Una politica tangibile volta al rinnovamento, al venire incontro all’interesse diffuso in strati sempre più vasti della società e dei suoi problemi.

“Un reale cambiamento necessario per costruire una città sostenibile, giusta e smaccatamente europeista. Già solo questa breve descrizione dà l’idea dell’antitesi politica propagandata dalla Lega che da molto tempo, ormai, alimenta in maniera demagogica e populista solo paura ed odio, senza proporre soluzioni reali. Siamo certi che la lungimiranza del candidato a Sindaco Campanile non si farà ammaliare dai canti di queste Sirene di omerica e scolastica memoria che tanto hanno affascinato il curioso Ulisse con il loro canto, ma da cui si salvò proprio grazie ai compagni che legandolo all’albero maestro della sua nave gli permisero di proseguire il viaggio”.

