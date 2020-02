Giovedì alla Fenice di Senigallia verrà proiettato il cortometraggio “L’Altra metà in luce” diretto dal regista senigalliese Claudio Alfonsi

SENIGALLIA – Giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 21.15, in occasione dell’evento Confluenze Cinema organizzato da Luciano Montesi al Teatro La Fenice di Senigallia verrà proiettato il film cortometraggio “L’Altra metà in luce”, diretto dal regista senigalliese Claudio Alfonsi ed interpretato da Erica Blanc e Cristina Golotta. Il film, che narra la storia di un rapporto tra una badante ed un vecchina, ha vinto il premio “Luccio D’oro” come Miglior Film Drammatico per il “Festival Internazionale di Lovere” , è stato selezionato nel 2019 al David di Donatello nella categoria miglior cortometraggio ed allo Short Film Corner di Cannes.

In occasione della proiezione saranno presenti il regista Claudio Alfonsi, l’attrice Erica Blanc e le autorità del Comune di Senigallia: il sindaco Maurizio Mangialardi, l’assessore alla cultura Simonetta Bucari ed il dirigente dell’Area Cultura Paolo Mirti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it