Giovane ubriaco litiga con i genitori, i carabinieri lo trovano disteso a terra e lo fanno portare in ospedale

OSTRA – Ieri sera, alle ore 23.30 circa, i carabinieri sono intervenuti ad Ostra, in via Senigalliese, dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo ubriaco, che qualche ora prima, in stato di agitazione dovuto all’assunzione di alcool, aveva litigato con i propri familiari. Quando i militari sono giunti sul posto lo hanno trovato disteso a terra, poco distante dall’ingresso della propria abitazione, dove stava rientrando.

Il giovane era effettivamente sotto l’effetto dell’alcool, e dopo un primo momento di agitazione, aveva raggiunto uno stato di sonnolenza.

E’ stato quindi richiesto l’intervento di una ambulanza del 118 che lo ha condotto in ospedale a Senigallia, dove è stato sottoposto ad accertamenti sanitari ed è stato riscontrato l’abuso etilico. Il giovane è stato dimesso poche ore dopo.

