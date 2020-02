Falconara si prepara ad ospitare un convegno sulla preparazione atletica per gli sport situazionali

FALCONARA – Un appuntamento da non perdere per tutti gli operatori sportivi e gli appassionati di sport situazionali sarà tenuto venerdì 13 marzo a Falconara. Teatro dell’incontro il salone – A – del circolo Leopardi di Via Stadio. Grazie all’impegno del WEB MAGAZINE Any Given Sunday conosciuto su tutto il territorio nazionale, è stato possibile organizzare un pomeriggio dedicato solamente alla preparazione atletica.

Oggetto del Clinic la PROPRIOCETTIVITÀ, un mezzo di condizionamento molto usato in tutte le discipline sportive, ma non ancora del tutto esplorato e utilizzato compiutamente.

A dare le giuste indicazioni ed approfondire l’argomento interverrà il preparatore fisico di seria A di futsal femminile Massimo Pistoni (nella foto), già conosciuto per la conquista dell’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro con la sua atleta Assunta Legnante e per essere onorificiato della Palma di Bronzo al merito Tecnico dal CONI per i traguardi sportivi ottenuti. Indubbiamente un workshop di prim’ordine, dove vedranno susseguirsi due fasi fondamentali: una prima fase teorica nella quale saranno analizzati gli aspetti neurofisiologici e posturali caratterizzanti i lavori propriocettivi ed una seconda fase pratica, attraverso la quale si applicheranno in loco i metodi esecutivi per chiarire con semplicità ed efficacia quanto discusso originariamente.

Il clinic aprirà i lavori alle 18.00 dopo aver effettuato gli accrediti dei partecipanti a partire dalle 17.30. I POSTI SONO LIMITATI e le ISCRIZIONI con relative ulteriori informazione vanno effettuate all’indirizzo e-mail:

manager@anygivensunday.it

Ad ogni partecipante sarà rilasciato del materiale didattico e di cancelleria e un attestato di partecipazione.

Ecco il programma di massima:

Circolo Leopardi Falconara Via Stadio

Sala A ore 18.00

Accrediti partecipanti ore 17.30 /17.55

Parte teorica

18.00/18.30

Parte pratica

18.30/19.30

Discussioni

19.30/19.45

Consegna attestati e chiusura lavori

19.45

