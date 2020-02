Domenica nel centro storico di Ostra Vetere un Carnevale alternativo con musica, balli e giochi

di CHIARA MORICO

OSTRA VETERE – Sarà organizzato domenica 23 febbraio, alle ore 15, presso la Piazza della Libertà a Ostra Vetere, un pomeriggio pieno di allegria e che vedrà esplodere ogni via del centro storico di puro divertimento!

Un carnevale “alternativo” per il nome scherzoso attribuitogli dagli organizzatori, i quali hanno ironicamente giocato sul ruolo del tempo al fine di sensibilizzare maggiormente tutti sull’importanza del tema ricorrente dei cambiamenti climatici, ultimamente sempre più “ribelli” agli occhi di tutti.

Iniziativa ideata dal gruppo giovani della parrocchia di Ostra Vetere per far divertire e far trascorrere un pomeriggio spensierato a tutta l’intera comunità. Proprio per questa ragione saranno previste attività intriganti e piacevoli che vedranno coinvolti sia adulti che bambini al fine di veder sorridere insieme tutte le età!

Giornata dedicata a tutti coloro che desidereranno trascorrere un carnevale ricco di musica, balli, giochi e che soprattutto che riuscirà sicuramente a strappare molti sorrisi da chi si lascerà travolgere dal clima “SUPER FESTOSO” che accompagnerà tutto l’intero pomeriggio.

