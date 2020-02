Domenica nei locali della Croce Rossa l’annuale concerto del Circolo Culturale Marotta

MAROTTA – Domenica 9 febbraio, alle ore 16,30 alla Sala della Croce Rossa a Marotta si terrà, come da consuetudine, il concerto annuale del Circolo Culturale Marotta. Quest’anno saranno “LE MERAVIGLIOSE CANZONI ITALIANE” eseguite dal DUO CRAZY HEARTS, con Manu Rossi alla voce e il Maestro Giovanni Golaschi alla chitarra e basso, ad allietare la serata. Ingresso libero. In tale occasione la presidente illustrerà il programma dell’anno sociale e sarà possibile rinnovare o fare l’iscrizione al Circolo. Il Circolo si sostiene con le tessere dei soci. Gli incontri, come di consuetudine, si terranno ogni quindici giorni, di giovedì, presso la Sala Convegni della Croce Rossa di Marotta. Il tema conduttore della programmazione del nuovo anno sociale 2020 sarà “ … fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza…

“Abbiamo preso in prestito il verso119 del XXVI Canto dell’Inferno dal sommo poeta Dante dove Ulisse, nel suo viaggio, così si rivolge ai suoi pochi compagni superstiti e, programmato sul suo ampio significato i diversi incontri del Circolo, spaziando dall’arte figurativa alla letteratura, dalla musica all’attualità.

Il poeta pur mettendo Ulisse nell’Inferno esalta colui che più di ogni altro uomo ha saputo eroicamente obbedire al suo dovere terreno e, pur condannandolo per aver trasgredito i limiti posti da Dio all’ardire umano, in fondo lo ammira perché pensa che sia dovere dell’uomo affrontare ogni pericolo, non lasciare nulla di intentato, pur di conquistare la verità e la scienza.

Ci saranno incontri dove si parlerà del mito Ulisse visto da Omero, cioè di colui che con astuzia e frode introdusse il cavallo di legno tra le mura di Troia e ne decretò la fine, ma anche di colui che si preoccupava dei compagni e aveva nei loro confronti un rapporto protettivo che li voleva preservare dai pericoli e perciò spiegava loro come difendersi dal canto ammaliatore delle sirene”.

Il primo incontro sarà “VI RACCONTO UNA STORIA” curato da Mario Ercolani che si terrà giovedì 13 febbraio alle ore 16 presso la Sala Convegni della Croce Rossa in Viale Europa,1 – Marotta, dedicato a un marottese sotto le acque dell’oceano.

E’ stata prevista inoltre una Visita guidata a Forlì per domenica 15 marzo. ULISSE. L’ARTE E IL MITO. Per informazioni cell 3485160920. Non mancheranno nemmeno incontri ludici come quello tradizionale del Giovedì Grasso, 20 febbraio, da Rolando a San Costanzo; così come presteremo attenzione alle richieste che ci vorrete formulare in merito a argomenti di vostro gradimento. Siamo stati anche attenti a programmare gli incontri musicali dedicati alla lirica sia al Teatro della Fortuna di Fano prima che allo Sferisterio di Macerata in estate poi dove in tema con il mito di Ulisse abbiamo scelto l’opera IL DON GIOVANNI di Mozart.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it