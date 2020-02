Domenica l’apertura ufficiale del sottopasso realizzato alla Cesanella

Il sindaco Mangialardi: “Un’opera che completa la riqualificazione della viabilità nella frazione”

SENIGALLIA – Con il taglio del nastro al nuovo sottopasso di piazzale Michelangelo alla Cesanella, l’Amministrazione comunale firma l’ultimo tassello di riqualificazione che negli ultimi anni ha interessato la frazione. L’appuntamento è per domenica 9 febbraio, alle ore 17,30.

La nuova opera, peraltro già utilizzabile dai cittadini dallo scorso 18 gennaio, completa gli interventi che hanno visto la realizzazione della rotatoria sulla statale e di un parcheggio di 65 posti, proprio in piazzale Michelangelo, a servizio delle attività economiche e della scuola d’infanzia e primaria.

“Ci è sembrato giusto organizzare un momento pubblico – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – per inaugurare e soprattutto condividere con i cittadini di Cesanella la soddisfazione per un’opera molto importante, che aumenta gli standard di sicurezza per pedoni e ciclisti, permettendo loro di attraversare la strada statale senza pericoli e, in particolare durante la stagione estiva, di raggiungere agevolmente il lungomare. Un intervento che dopo la rotatoria e il parcheggio completa il progetto di riqualificazione della porta di ingresso a nord della città e dimostra la grande attenzione posta dalla nostra Amministrazione alle problematiche della frazione”.

