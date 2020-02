Coronavirus, restano stabili le condizioni dei due anziani di Fano

FANO – Questa mattina il sindaco Massimo Seri ha convocato il Coc per fare il punto sulla situazione Coronavirus e per aggiornare tutti dell’incontro avuto ieri con il governatore delle Marche Luca Ceriscioli e i sindaci dell’Anci.

La nuova circolare dalla Regione, che spiega nel dettaglio i punti dell’ordinanza emessa in data 25 febbraio tenuto conto delle richieste di tutti i comuni marchigiani, conferma ampiamente seppur con alcune precisazioni quanto annunciato dal Comune in merito alla sospensione di determinate attività. Ad oggi restano inoltre in vigore tutti i provvedimenti fin qui adottati dal Coc.

Per quanto riguarda invece i due pazienti fanesi ricoverati la situazione è stabile e continuamente monitorata. Le autorità sanitarie hanno già provveduto a mettere in atto tutte le misure di sorveglianza previste.

Questo pomeriggio alle 17 si terrà in Prefettura un ulteriore incontro insieme al Presidente della Regione Marche, alle autorità sanitarie e ai sindaci del territorio per aggiornamenti sull’evolversi della situazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it