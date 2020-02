Coronavirus, in vigore da oggi i controlli della temperatura corporea per i passeggeri in arrivo all’aeroporto di Falconara

FALCONARA – Anche per lo scalo dell’aeroporto Ancona – Falconara sono in vigore da oggi, giovedì 6 febbraio, i controlli della temperatura corporea per i passeggeri in arrivo, come disposto dal Ministero della Salute per l’allerta relativa al nuovo Coronavirus.

Sono state allestite 3 corsie di controllo per l’intera fase di verifica che dura al massimo 2 secondi per ciascun passeggero. Nel caso in cui un passeggero abbia la febbre sarà effettuata una valutazione specifica per verificare il Paese di provenienza del viaggiatore.

Queste attività sono finalizzate ad escludere che possa trattarsi di un caso sospetto di nuovo Coronavirus. Questa celere attivazione della migliore risposta operativa alle disposizioni del governo italiano nell’aeroporto marchigiano è stata possibile grazie alla collaborazione tra ENAC, Usmaf (Ufficio sanità marittima aerea di frontiera), Aerdorica, Protezione Civile Regione Marche, Ministero della Salute, Guardia di Finanza, Polizia di frontiera, Agenzia delle Dogane, Croce Rossa Italiana, Anpas e il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (GORES).

