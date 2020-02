Coronavirus, i consiglieri Berluti ed Emili invitano il sindaco di Mondolfo ad informare meglio la cittadinanza

MONDOLFO – I consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle Giovanni Berluti e Silvana Emili hanno inviato una lettera aperta al sindaco di Mondolfo per chiedere di mettere in atto, a livello locale, un’attività di prevenzione nei confronti della situazione generatasi in Italia a seguito del Coronavirus.

“Chiediamo al Sindaco Barbieri – si legge nella lettera -, nella sua posizione di primo responsabile sanitario del Comune di Mondolfo se, come avvenuto in altri Comuni marchigiani già dallo scorso sabato, il C.O.C. del Comune di Mondolfo sia stato da lui riunito, con finalità preventive e conoscere pertanto quali siano stati gli esiti.

“Chiediamo in particolare cosa si intenda mettere in atto per facilitare le informazioni alla cittadinanza per evitare situazioni di panico, di pericolo, e di generale impreparazione qualora la situazione sanitaria dovesse peggiorare, considerando che anche nel nostro territorio comunale, in questi ultimi giorni, si sono già manifestate evidenti corse verso l’accaparramento di generi alimentari e dei vari articoli igienizzanti.

“Crediamo, in questa fase, che sia indispensabile evitare ogni polemica a tutti i livelli ed agire tutti, congiuntamente e seriamente per la prevenzione, per la tutela della salute dei cittadini e sollecitiamo la diffusione di utili informative sulla prevenzione e di una rapida azione in tal senso”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Continue Reading

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it