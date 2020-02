Con “Senigallia sotto le stelle” entra nel vivo nella città degli innamorati la Festa di San Valentino

SENIGALLIA – Si chiama “Senigallia sotto le stelle” ed è il programma di iniziative promosso dall’Amministrazione comunale per il mese di febbraio che si svolgerà in piazza Garibaldi, sotto il suggestivo cielo stellato creato dalle ormai celebri installazioni luminose.

Il primo appuntamento è per sabato 8 febbraio, alle ore 18,30, con lo “Spettacolo di giocoleria” a cura dell’associazione Cirkolistico.

Il fine settimana successivo si entra nel vivo con la Festa di San Valentino. Venerdì 14, alle ore 16,30 a Palazzetto Baviera, sarà inaugurata la mostra “Un matrimonio da favola. Le nozze reali di Harry e Meghan nelle foto di Guido Calamosca” (Orario di apertura 10-13 e 15-20). Alle ore 18,30, invece, in piazza Garibaldi si terrà l’esibizione “Un pianoforte sotto le stelle” con Martina Filottrani e Marco Leoni, a cura della Scuola di Musica Bettino Padovano. Sabato 15 febbraio, alle ore 16,30 a Palazzetto Baviera, ci sarà la visita guidata “Amori diversi” a cura di Giuseppe Lepore, che illustrerà le storie d’amore negli stucchi cinquecenteschi realizzati dal Brandani. Alle ore 17,30, nella sala Visionaria, all’ex Ostello, si terrà la visita tattile alla mostra “L’Italia riciclata” a cura del Museo Tattile Statale Omero (orario di apertura 17-19). Alle ore 18,30, in piazza Garibaldi, si svolgerà l’esibizione “Il passo dell’amore”, a cura della Scuola “Danza in Scena”. Domenica 16 febbraio, alle ore 17 nella sala conferenze di Palazzetto Baviera, si terrà l’incontro “Fascinator – Toccata e fuga a Windsor” con Guido Calamosca e Giorgia Olivieri. Alle ore 18, alla Chiesa della Croce, ci sarà una conferenza di Donato Mori sul tema “Le reliquie di San Valentino a Senigallia”. La giornata si concluderà alle ore 18,30 a Piazza Garibaldi con l’esibizione di Tango “Il passo dell’amore”, a cura dell’Associazione Sena Tango Senigallia.

Sabato 22 febbraio, alle ore 18,30, ci sarà la preview dello spettacolo teatrale “Aulularia” di Tito Maccio Plauto a cura del Centro Teatrale Universitario “Cesare Questa” dell’Università di Urbino. La performance anticipa la rappresentazione vera e propria che si terrà martedì 25 febbraio, alle ore 21 all’auditorium San Rocco, nell’ambito della 38^ edizione del Carnevale di Senigallia.

Carnevale che, sempre martedì 25, avrà come epicentro proprio piazza Garibaldi, dove giungeranno i carri e i gruppi mascherati dopo la sfilata per le vie del centro cittadino. La festa prenderà il via alle ore 16 con la partecipazione di I Love Fitness Marzocca, Jologik by Nirvana, Manaara danza del ventre e Centro fitness Boomerang Marzocca.

Il programma si concluderà sabato 29 febbraio, alle ore 18,30, con l’esibizione di tango a cura dell’associazione Tangando. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’auditorium San Rocco.

